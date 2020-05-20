Более 350 новых случаев коронавируса выявлено на Украине

Еще 354 человека заболели коронавирусом на Украине. Среди новых случаев 61 медицинский работник.

Таковы данные за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки заболели 354 лица, из них 28 детей и 61 медработник. Было госпитализировано 112 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев, при этом выздоровели 323 лица", — рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего на Украине с начала эпидемии зафиксировано 19 230 случаев заболевания коронавирусом. Вирус унес жизни 564 украинцев. Среди инфицированных 1376 детей до 18 лет и 3757 врачей и медиков.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Черновицкой области. Здесь за сутки выявлено 54 новых коронавирусных больных. В Киеве 51 новых случай, в Волынской области 41 человек получили положительные тесты за сутки.

За этот же период коронавирус диагностировали еще у пятерых военнослужащих Украины. Сейчас COVID-19 болеют 45 человек. Двое скончались.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине требуют отставки Максима Степанова. Подписи за это решение в Верховной раде собирает депутат оппозиционной фракции "Голос" Александра Устинова.