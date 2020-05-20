Еще 354 человека заболели коронавирусом на Украине. Среди новых случаев 61 медицинский работник.
Таковы данные за минувшие сутки.
"За прошедшие сутки заболели 354 лица, из них 28 детей и 61 медработник. Было госпитализировано 112 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев, при этом выздоровели 323 лица", — рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего на Украине с начала эпидемии зафиксировано 19 230 случаев заболевания коронавирусом. Вирус унес жизни 564 украинцев. Среди инфицированных 1376 детей до 18 лет и 3757 врачей и медиков.
Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Черновицкой области. Здесь за сутки выявлено 54 новых коронавирусных больных. В Киеве 51 новых случай, в Волынской области 41 человек получили положительные тесты за сутки.
За этот же период коронавирус диагностировали еще у пятерых военнослужащих Украины. Сейчас COVID-19 болеют 45 человек. Двое скончались.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине требуют отставки Максима Степанова. Подписи за это решение в Верховной раде собирает депутат оппозиционной фракции "Голос" Александра Устинова.
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