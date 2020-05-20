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Пентагон ждет новую вспышку коронавируса до появления вакцины

Мир » Северная Америка » США и Канада

Пентагон отмечает, что пока не разработана вакцина, мир ждет новая вспышка коронавируса. И к ней необходимо подготовиться заранее.Об этом со ссылкой на источник в оборонном ведомстве пишет издание Task & Purpose.

"У нас впереди долгий путь с реальной возможностью повторной вспышки COVID-19. Поэтому сейчас мы должны перенаправить наше внимание на продолжение критически важных миссий, расширение масштабов деятельности и проведение необходимой подготовки, если позже в этом году произойдет значительная вспышка COVID-19", — говорится в документе, который направлен на согласование главе Пентагона Марку Эсперу.

Ранее агентство Bloomberg признало ошибочной статью о койках в РФ, предназначенных для коронавирусных больных. Изначально в материале говорилось, что в России доступно всего 3,8 больничных коек на тысячу населения. На самом же деле создано 8,2 койки на тысячу населения.

По мнению главного координатора вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Турции Кадира Устюна, после пандемии расклад сил в мире серьезно изменится. В частности, США оставят "пост мирового жандарма" и уйдут на политическую самоизоляцию.

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Темы сша пентагон коронавирус
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