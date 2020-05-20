Центральный банк Венесуэлы начал судебный процесс, чтобы попытаться заставить Банк Англии вернуть €930 млн ($1 млрд; £820 млн) золота, которое там хранится.
Венесуэла не может получить свое золото, хранящееся за границей, потому что находится под американскими санкциями.
Иск в суд, видимо, - последняя надежда "забрать свое", поскольку ранее просьба передать слитки или их стоимость в программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), дабы иметь возможность использовать их, была отклонена Великобританией.
Как следует из юридических документов, направленных на рассмотрение суда, ЦБ Венесуэлы хочет, чтобы перевод был сделан "в срочном порядке", поскольку
правительству страны нужны средства для борьбы с коронавирусом: чтобы купить продукты питания и лекарства.
Судебный иск был подан в Лондонский суд.
На сегодняшний день в Венесуэле:
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