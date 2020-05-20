Звезда фильма "Сумерки" найден мертвым

Грегори Тайри Бойс, голливудский актер, и его подруга Натали Аденике Адепою были найдены мертвыми в Лас-Вегасе

Об этом сообщил начальник полиции округа Кларк Джон Фуденберг.

Бойсу было 30 лет. Известность к актеру пришла после того, как он сыграл роль Тайлера Кроули в фильме "Сумерки", где его партнерами на съемочной площадке были Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.

По словам матери актера, Лизы Уэйн, беды ничего не предвещало:

"Мы планировали на днях встретиться с ним, чтобы обсудить бизнес, который хотели открыть".

Причины смерти Бойса и его подруги пока не называют. Как говорят в полиции,