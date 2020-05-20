Грегори Тайри Бойс, голливудский актер, и его подруга Натали Аденике Адепою были найдены мертвыми в Лас-Вегасе
Об этом сообщил начальник полиции округа Кларк Джон Фуденберг.
Бойсу было 30 лет. Известность к актеру пришла после того, как он сыграл роль Тайлера Кроули в фильме "Сумерки", где его партнерами на съемочной площадке были Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.
По словам матери актера, Лизы Уэйн, беды ничего не предвещало:
"Мы планировали на днях встретиться с ним, чтобы обсудить бизнес, который хотели открыть".
Причины смерти Бойса и его подруги пока не называют. Как говорят в полиции,
"надо дождаться результатов токсикологического теста. Это займет несколько недель".
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