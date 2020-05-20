Американское новостное агентство Bloomberg по просьбе российского правительство исправила статью с неверной информацией о числе коек в больницах на фоне коронавируса.
Ранее дипмиссия России потребовала от агентства исправления статьи о том, что в России доступно всего 3.8 больничных коек на тысячу населения, в то время, как в странах ОЭСР количество коек на тысячу человек составляет почти 8,2 койки. При этом, на сайте организации опубликованы противоположная ошибка — в 2013 году было указано 8,2 койки вместо 3,8 коек на тысячу населения.
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