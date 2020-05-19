Узбекистан обвинил МИД РФ во вмешательстве в свои внутренние дела

Комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой о проекте закона о делопроизводстве на государственном языке - попытка вмешательства в дела другого государства. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Центра "Стратегия развития" (Узбекистан) Элдор Туляков.

"В Узбекистане проживает более 130 национальностей и народностей. По его словам, Узбекистан обеспечивает уважение языков и традиций. Все национальности живут в дружбе и в согласии, государство не допускает национализм и шовинизм", — написал Туляков.

О каких поправках идет речь?

Поправки планируется внести в закон об использовании государственного языка в делопроизводстве. Согласно новым поправки для чиновников, использующих негосударственный язык (зачастую это русский) предусмотрен штраф.

По мнению экспертов и общественных деятелей, принятие нового закона не будет способствовать повышению популярности узбекского языка. Наоборот, это только создаст напряженную ситуацию как внутри республики, так и в ее взаимоотношениях с другими государствами.