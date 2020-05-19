Лавров: "Северный поток-2" будет реализован

Проект "Северный поток-2" обязательно будет завершен, несмотря на санкции американской стороны.

Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, "Северный поток-2" усилит энергетическую безопасность Европы.