Проект "Северный поток-2" обязательно будет завершен, несмотря на санкции американской стороны.
Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, "Северный поток-2" усилит энергетическую безопасность Европы.
"Я не думаю, что проект может быть остановлен, я убежден, что он будет реализован", — пояснил глава МИД.
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