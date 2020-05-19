Власти США на безвозмездной основе и в качестве помощи направляют в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нашими американскими партнерами планируются два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений Российской Федерации. Надеюсь, что они будут помогать преодолевать нынешнюю ситуацию. И в случае с нашей помощью, и в случае этих поставок речь идет о безвозмездной помощи. Мы оплатили свои поставки, а американская сторона оплачивает аппараты искусственной вентиляции легких", — пояснил глава МИД.
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