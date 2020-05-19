Лавров оценил поставку аппаратов ИВЛ из США в Россию

Власти США на безвозмездной основе и в качестве помощи направляют в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.