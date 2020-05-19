Дональд Трамп готов снизить налог на зарплату на 7,6%

Президент США Дональд Трамп хочет снизить налог на зарплату на 7,6%, чтобы остановить негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19.

Об этом рассказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.