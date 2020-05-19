Президент США Дональд Трамп хочет снизить налог на зарплату на 7,6%, чтобы остановить негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19.
Об этом рассказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
"Я знаю, что президент хочет видеть, как люди возвращаются к работе, чтобы получить снижение налога на свою заработную плату на 7,6%, поэтому их зарплата после вычета налогов увеличивается", — пояснил представитель Трампа.
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