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Дональд Трамп готов снизить налог на зарплату на 7,6%

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп хочет снизить налог на зарплату на 7,6%, чтобы остановить негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19.

Об этом рассказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Я знаю, что президент хочет видеть, как люди возвращаются к работе, чтобы получить снижение налога на свою заработную плату на 7,6%, поэтому их зарплата после вычета налогов увеличивается", — пояснил представитель Трампа.

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