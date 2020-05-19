В период с начала апреля по середину мая было совершено более ста вывозных рейсов, с помощью которых 18 тысяч россиян вернулась на родину.
Об этом рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
"За полтора месяца мы смогли, таким образом, отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тыс. наших граждан с территории иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время", — сообщил министр.
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