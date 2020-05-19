За 1,5 месяца в Россию совершено более 100 вывозных рейсов

В период с начала апреля по середину мая было совершено более ста вывозных рейсов, с помощью которых 18 тысяч россиян вернулась на родину.

Об этом рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев.