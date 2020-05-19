Недавнее заявление Дмитрия Гордона о записи интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым якобы по заданию спецслужб — не более чем попытка оправдаться перед националистами.

С таким мнением выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист… Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте.

P. S. По поводу флешки для Гааги… Не торопитесь — я ещё не всё рассказала…", — прокомментировала парламентарий.