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Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Запись опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, Джо Байден предлагал Порошенко "многомиллиардную взятку" за увольнение генерального прокурора страны Виктора Шокина, расследовавшего дело против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

"Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне", — написал Деркач.

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