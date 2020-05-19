Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Запись опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, Джо Байден предлагал Порошенко "многомиллиардную взятку" за увольнение генерального прокурора страны Виктора Шокина, расследовавшего дело против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.