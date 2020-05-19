ВОЗ ответит на письмо-ультиматум Трампа

Всемирная организация здравоохранения готова ответить на письмо президента США Дональда Трампа, в котором он изложил ультиматум относительно финансирования организации.

Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

"Я видела это письмо. В настоящий момент у меня нет какой-либо реакции. Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сейчас сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", — рассказала Шаиб.

По её словам, в ВОЗ разберутся и ответят на письмо американского лидера в течение дня.