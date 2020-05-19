На Украине требуют отставки министра здравоохранения

Министр здравоохранения не может справиться с эпидемией коронавируса и обеспечить врачей средствами защиты. Некомпетентность Максима Степанова стала причиной для предложения о его отставке, которую инициировала оппозиционная фракция "Голос" в Верховной раде. Начат сбор подписей.

"Я призываю каждого из вас подписаться под этим постановлением, потому что если вы этого не сделаете, то станете соучастником преступления, и когда поедете к себе в регионы в больницы, то вас врачи будут спрашивать: а что вы сделали, чтобы защитить нас и уволить министра, который ворует и убивает? Потому что никак кроме как массовым убийством это назвать нельзя", — с такой речью выступила в Раде представитель "Голосова" Александра Устинова.

Депутат заявила, что проверила, сколько привезли защитных костюмов для медиков. Из обещанных 72 тысяч пришло только 29 тысяч. При этом на Украине ежедневно коронавирус диагностируют у врачей и медперсонала.

Стоит отметить, что на Украине 12 марта был введен общенациональный карантин. 30 марта на должность министра здравоохранения назначили Максима Степанова. Сегодня стало известно, что украинские власти намерены продлевать карантин как минимум до 22 июня. Дату назвал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.