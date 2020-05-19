Путин ответил Лукашенко по ценам на газ в рамках ЕАЭС

Александр Лукашенко настаивает на введении единого тарифа на газ для всех участников Евразийского экономического союза. Владимир Путин с ним не согласился.

Президент Белоруссии отметил, что цены на энергоресурсы не урегулированы, хотя их актуальность растет с каждым годом. Это может стать проблемой для интеграции. Президент России, напротив, считает, что сначала нужно завершить интеграцию, после чего обсуждать единые тарифы. Для этого требуется создать единый рынок, единую систему налогообложения, единый бюджет.

Белорусский лидер регулярно возмущается ценами на газ для республики. Так, Германия закупает у России газ по значительно более низким ценам. Путин ответил, что цена на энергоресурс формируется на основе рыночной конъюнктуры.

Владимир Путин предложил принять стратегию ЕАЭС без "газового вопроса"

Это вызвано тем, что Армения и Белоруссия не согласны с этим пунктом документа.

"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", — предложил глава государства.

При этом предложенную в стратегии формулу поддерживают Россия, Казахстан и Киргизия.