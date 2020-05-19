Гордон делал интервью со Стрелковым и Поклонской для спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым по заданию украинских спецслужб.

"Для понимающих и умных говорю официально. Интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Никто ранее не допрашивал Поклонскую и Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины", — пояснил журналист.

По словам Гордона, все записи разговоров были отправлены в Гаагу и станут уликами в "деле об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни в Донбассе".