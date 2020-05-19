Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым по заданию украинских спецслужб.
"Для понимающих и умных говорю официально. Интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Никто ранее не допрашивал Поклонскую и Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины", — пояснил журналист.
По словам Гордона, все записи разговоров были отправлены в Гаагу и станут уликами в "деле об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни в Донбассе".
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