Стрелков дал интервью Гордону и назвал Суркова "конченым мерзавцем"

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Беседа продлилась около четырех часов.

По словам Стрелкова, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова экс-военачальник назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".