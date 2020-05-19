Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Беседа продлилась около четырех часов.
По словам Стрелкова, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова экс-военачальник назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".
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Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.