Зеленский проведет большую пресс-конференцию по итогам года работы

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал на 20 мая большую пресс-конференцию, на которой он подведет итог своего пребывания на посту главы государства за год.

Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.