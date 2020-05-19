Президент Украины Владимир Зеленский запланировал на 20 мая большую пресс-конференцию, на которой он подведет итог своего пребывания на посту главы государства за год.
Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
"В среду, 20 мая, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие начнется в 10:30 в Мариинском дворце в Киеве", — сказано в сообщении ведомства.
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