Требования польских законов заставляют провести президентские выборы до конца июня. Крайний срок обозначил глава канцелярии премьер-министра Михаил Дворчик. По его словам, если не провести выборы до конца июня, то с августа в Польше не будет президента.
"28 июня — последний срок, в который можно провести выборы, желая соблюсти другие сроки, к которым обязывает закон. Проведение выборов в более поздний срок привело бы к тому, что после 6 августа не будет избранного президента республики", — рассказал Дворчик.
Ранее выборы президента были назначены на 10 мая, но из-за эпидемии коронавируса их пришлось отменить. Сейчас президентом страны является Анджей Дуда. Его срок закончится 6 августа.
"Правда.Ру" уже сообщала, что президентские выборы в Польше пройдут не раньше июня. На пост президента претендуют больше 10 человек.
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