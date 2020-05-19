Эксперт по США объяснила нападки Трампа на ВОЗ

Нападки Дональда Трампа на Всемирную организацию здравоохранения объясняются его нелюбовью к международным организациям и импульсивностью.

Такое мнение озвучила научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филиппенко.

"Трамп в принципе относится к тем политикам, которые считают, что наднациональные международные организации, как ВОЗ, не должны диктовать никакие условия национальным суверенным государствам, к которым относится США", — пояснила эксперт.

По мнению Филиппенко, Трамп хочет сократить финансирование всех международных организаций, а не только ВОЗ.