Нападки Дональда Трампа на Всемирную организацию здравоохранения объясняются его нелюбовью к международным организациям и импульсивностью.
Такое мнение озвучила научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филиппенко.
"Трамп в принципе относится к тем политикам, которые считают, что наднациональные международные организации, как ВОЗ, не должны диктовать никакие условия национальным суверенным государствам, к которым относится США", — пояснила эксперт.
По мнению Филиппенко, Трамп хочет сократить финансирование всех международных организаций, а не только ВОЗ.
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