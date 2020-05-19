Обвал цен на нефть помешает Саудовской Аравии закупать оружие

Саудовская Аравия может отказаться от новых контрактов на поставку оружия и отложить уже согласованные закупки, поскольку финансовый кризис охватывает королевство, прогнозируют эксперты.

Ожидаемое затягивание новых оружейных сделок может иметь долгосрочные политические последствия для страны, находящейся под властью наследного принца и фактического правителя Мухаммеда бен Сальмана, который ведет кровопролитную войну с соседним Йеменом.

Денег стало в разы меньше

В настоящее время Саудовская Аравия сталкивается с беспрецедентным бюджетным кризисом из-за обвала нефтяных рынков и глобальных экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, которая сократила спрос на нефть в обозримом будущем.

"Я не сомневаюсь, что это конец целой эпохи. Эпоха Персидского залива, обладающего всеми этими деньгами, закончилась", — сказал Брюс Ридель, старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне, ветеран ЦРУ, служивший советником по ближневосточным вопросам в нескольких администрациях США.

Для справки

Саудовская Аравия потратила около $ 62 млрд (£51 млрд) на вооружение в прошлом году, что делает ее пятым крупнейшим покупателем оружия в мире.

Хотя эта цифра меньше, чем в 2018 году, но все еще составляет около 8% ВВП государства. То есть страна потратила большую часть своих денег на вооружение, обогнав по этому показателю:

США, израсходовавшие 3.4% ВВП;

Китай — 1.9%;

Россию — 3.9%;

Индию — 2.4%

Такие цифры даются в отчете об исследовании, проведенном Стокгольмским Международным институтом мира.

Зачем саудитам столько оружия

На протяжении десятилетий эти расходы укрепляли политическое влияние страны.

"Если бы Саудовская Аравия не была на сегодняшний день одним из крупнейших покупателей оружия, она, вероятно, не могла бы рассчитывать на некритическую поддержку мощных западных держав. Покупая оружие, шейхи покупали отношения", — сказал Эндрю Файнштейн, эксперт по коррупции и глобальной торговле оружием.

Кто продает оружие саудитам и становится их союзником

На втором месте — Великобритания. Она продает больше оружия Саудовской Аравии, чем любой другой стране — более 4,7 млрд фунтов стерлингов с тех пор, как королевство начало кампанию бомбардировок против Йемена в марте 2015 года.

Борис Джонсон предпочел не замечать критики в свой адрес за то, что позволил продажам продолжаться, несмотря на опасения, что Великобритания рисковала нарушить международное гуманитарное право, оказывая помощь Саудовской кампании.

Ситуацию изменил нынешний кризис

У саудовского правительства нет возможности продолжать закупки оружия, ему придется отложить военные расходы — деньги нужны на пандемию и восстановление после нее. А их (денег) стало мало, поскольку нефтяной рынок практически умер.