СБУ расследует госизмену Кучмы и главы администрации Зеленского

На Украине уголовное дело заведено в отношении главы президентского офиса и экс-президента страны.

Андрей Ермак и Леонид Кучма подозреваются — ни много, ни мало — в госизмене. По версии СБУ, ведущей расследование, они преступление ими было совершено при формировании консультативного совета с представителями ДНР, ЛНР и Россией в статусе советника в рамках контактной группы по Донбассу в Минске.

Об этом сообщил Владимир Вятрович, нардеп от "Европейской солидарности", опубликовав ответ СБУ на свое обращение.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии, указанные в моем обращении: "отдельные представители" - это глава офиса президента Ермак и второй президент Украины Кучм", — говорит Вятрович.

Депутат уверен - в расследовании будет много "сюрпризов", ведь

"президент Зеленский, глава его Офиса Ермак и председатель СБУ Баканов — давние друзья по "Кварталу 95".

И поэтому - Вятрович особо это подчеркивает, -