На Украине уголовное дело заведено в отношении главы президентского офиса и экс-президента страны.
Андрей Ермак и Леонид Кучма подозреваются — ни много, ни мало — в госизмене. По версии СБУ, ведущей расследование, они преступление ими было совершено при формировании консультативного совета с представителями ДНР, ЛНР и Россией в статусе советника в рамках контактной группы по Донбассу в Минске.
Об этом сообщил Владимир Вятрович, нардеп от "Европейской солидарности", опубликовав ответ СБУ на свое обращение.
"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии, указанные в моем обращении: "отдельные представители" - это глава офиса президента Ермак и второй президент Украины Кучм", — говорит Вятрович.
Депутат уверен - в расследовании будет много "сюрпризов", ведь
"президент Зеленский, глава его Офиса Ермак и председатель СБУ Баканов — давние друзья по "Кварталу 95".
И поэтому - Вятрович особо это подчеркивает, -
"последнему придется очень непросто: трудно вести расследование, когда есть все шансы выйти на самих себя. Поэтому мы должны всем миром помочь СБУ, держа это дело в фокусе общественного внимания".
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.