В период с января по апрель 2020 года внутренний валовой продукт Белоруссии снизился до 1,3% и составил 41,1 млрд белорусских рублей. Об этом сообщил "Белстат".
Цифры свидетельствуют о том, что рецессия в экономике Белоруссии углубляется. Власти страны ожидают, что по итогам текущего года ВВП вырастет на 2,8% по оптимистичному сценарию и на 1,9% — по консервативному.
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