На 95-м году жизни скончался французский актер Мишель Пикколи. По сообщениям СМИ, причиной смерти артиста стал инсульт.
За свою актерскую карьеру Пикколи снялся в более 100 художественных картинах. Актер четыре раза получал премию "Сезар" и другие престижные кинонаграды.
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