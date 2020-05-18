В возрасте 94 лет умер актер Мишель Пикколи

На 95-м году жизни скончался французский актер Мишель Пикколи. По сообщениям СМИ, причиной смерти артиста стал инсульт.

За свою актерскую карьеру Пикколи снялся в более 100 художественных картинах. Актер четыре раза получал премию "Сезар" и другие престижные кинонаграды.