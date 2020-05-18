Карасев: суверенитет Украины оказался в руках МВФ

Украинские власти отказались от суверенитета в пользу денег Международного валютного фонда.

Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его команда не имеют своей программы и повестки дня. Поэтому власти страны не могут ничего навязать западным партнерам, а лишь занимаются отработкой указаний, которые им приходят свыше.