Украинские власти отказались от суверенитета в пользу денег Международного валютного фонда.
Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его мнению, нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его команда не имеют своей программы и повестки дня. Поэтому власти страны не могут ничего навязать западным партнерам, а лишь занимаются отработкой указаний, которые им приходят свыше.
"По этой причине они не могут выдвигать свои условия Международному валютному фонду (МВФ) и другим международным кредиторам. Они в инерции той парадигмы, которая была до них, которая получила свое выпуклое выражение при экс-президенте Украины Петре Порошенко", — отметил Карасев.
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.