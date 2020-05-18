Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить политическую поддержку ВОЗ

Все страны мира должны оказать политическую и финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения для победы над пандемией коронавируса.

Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.