Все страны мира должны оказать политическую и финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения для победы над пандемией коронавируса.
Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо содействовать усилению роли ВОЗ, способствовать тому, чтобы она вносила важный вклад в борьбу с пандемией… Китай призывает усилить политическое и финансовое содействие данной организации", — пояснил глава Китая.
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