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Источник Правда.Ру

На Украине придумали новый план по возвращению Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

Возвращение Крыма в состав Украины — "игра в длинную". Такое определение процедуре дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что сейчас разрабатывается стратегия по "деоккупации" полуострова.

"Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим", — пояснил глава украинского МИД.

Он уточнил, что сейчас много внимания сосредоточено на том, чтобы государственные институты были готовы в любой момент принять Крым обратно. Также много усилий направлено на контроль соблюдения антироссийских санкций.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина стоит на пороге дефицита водных ресурсов. Местных жителей уже призвали экономнее расходовать воду. Для России это удобный рычаг воздействия на соседей.

В Бундестаге предложили снять антироссийские санкции. С такой инициативой выступил член международного комитета Вальдемар Гердт. Он подчеркнул, что экономические санкции мешают выстраиванию взаимовыгодных международных отношений с Россией.

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Темы крым украина стратегия деоккупация дмитрий кулеба
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