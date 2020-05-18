Режим ЧП отменили в Чехии

Накануне в Чехии сняли режим чрезвычайного положения. Он длился с 12 марта по причине пандемии коронавируса.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 8475 случаев заражения коронавирусом. Опасное заболевание унесло жизни 298 человек. Медики провели более 353 тысяч тестов на COVID-19.

В стране было закрыто международное авиасообщение, остановлен образовательный процесс, отменены массовые и спортивные мероприятия, закрыты кафе и рестораны, границы страны. С 18 марта местные жители должны были оставаться дома, а на улице обязательно носить защитные маски.

Поддержку Чехии оказал Китай, который поставил необходимые средства индивидуальной защиты. Германия и Франция масками с соседями по Евросоюзу не поделились.

Масочный режим сохранится при посещении общественных мест и транспорта



Следующий этап снятия введенных ограничений намечен на 25 мая. Местным жителям разрешат выходить на улицу без защитных масок. Масочный режим сохранится при посещении общественных мест и транспорта. Начнут работать гостиницы, летние кемпинги, полноценно заработают точки общепита.

Полностью восстановят образовательный процесс. Сейчас за парты вернулись только старшеклассники. На следующей неделе к ним присоединятся ученики младших и средних классов.

Возобновится футбольное первенство, но игры пройдут без зрителей. С 25 мая разрешат мероприятия с количеством участников до 300 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Евросоюз может открыть границы с любыми странами. Исключением являются Россия и США, так как в этих странах наибольшее число заболевших коронавирусом на сегодняшний день.