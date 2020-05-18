Среди всех стран, пострадавших от пандемии коронавируса, особо выделяется Йемен. Ситуация в государстве складывается катастрофическая. Последние пять лет страна переживала опустошительную гражданскую войну, а теперь жители не справляются с распространением COVID-19.
В Йемене наблюдается катастрофический дефицит продуктов питания, медицинских препаратов, оборудования и даже врачей. В стране даже не ведется статистика заболеваемости.
"Йемен будет удален с карты мира. Ситуация действительно опасная", — заявил медицинский инженер Луай Таха аль-Махбаши в интервью изданию Sky News.
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