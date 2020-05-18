Fitch оставило рейтинг Белоруссии на прежнем уровне

Аналитики Fitch оценили белорусскую экономику как стабильную. Стране сохранили уровень дефолта эмитента в валюте «В».



По мнению экспертов, эта стабильность связана с улучшение структуры политики страны, макроэкономической стабильности.

"Подтверждение отражает ожидания Fitch, что улучшенная структура политики Белоруссии позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства.

Аналитики назвали бюджетную политику белорусских властей «взвешенной», доход на душу населения высоким, а также регулярное погашение долгов. При этом эксперты не видят перспектив для экономического роста страны. Виной тому, в том числе, недостаточно развитый банковский сектор и высокую внешнеэкономическую задолженность.

Сейчас Белоруссия активно готовится к президентским выборам, которые назначены на 9 августа. Документы на участие в выборах подал и действующий президент Александр Лукашенко. Ранее он набирал наибольшее число голосов избирателей на пяти предыдущих выборах.