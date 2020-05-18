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Источник Правда.Ру

Более 18,6 тысячи украинцев больны коронавирусом

Мир » Бывший СССР » Украина

С начала эпидемии на Украине выявлено 18 616 случаев заболевания коронавирусом. Из них за последние сутки 325.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

"За прошедшие сутки заболели 325 человек, из них 23 ребенка и 81 медработник. Были госпитализированы 83 лица. Зафиксирован 21 летальный случай, при этом выздоровели 160 лиц", — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

За весь период от коронавируса на Украине скончались 535 человек. Полностью выздороветь смогли 5276 украинцев. Среди всех инфицированных коронавирус обнаружен у 1324 детей и 3650 врачей.

Антилидерами по числу новых пациентов стали Львовская, Ровненская области и Киев. В этих регионах коронавирус выявлен у 47, 41 и 41 человек соответственно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Украины не планируют вводить "паспорта здоровья". То есть справка о том, что человек не болен коронавирусом, не потребуется иностранцам при въезде в страну. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

На Украине ввели госрегулирование цен на социально-значимые товары: гречку, сахар, пшеничную муку, макароны, молоко, хлеб, яйца, курицу, минеральную воду и сливочное масло.

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