Украина не будет вводить "паспорта здоровья"

Справки об отсутствии коронавируса, или "паспорта здоровья", не потребуются гостям Украины. Власти страны не намерены вводить такие правила въезда для иностранцев. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"У нас на Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы. Из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест. Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею, и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", — заявил глава украинского МИД журналистам.

"Паспорт здоровья" планируют ввести власти Греции. Документ потребуется иностранцам, которые приедут в страну на отдых. Главная информация в таком паспорте будет подтверждать, что человек не болен коронавирусом.