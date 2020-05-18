В Бельгии врачи организовали "коридор позора" премьер-министру

Бельгийские врачи наглядно продемонстрировали премьер-министру страны Софи Вильмес, как они видят отношение властей к себе.
"Коридор позора и презрения" — так была названа акция медиков, прошедшая во время посещения чиновницей больницы "Сен-Пьер".
Кадры того, как сотрудники больницы, выстроившись в живой коридор вдоль дороги, разворачивались спиной к министерскому кортежу, показал ТК RTBF.
Сообщается, что в акции приняли участие около 120 врачей, медсестёр и работников скорой помощи.
"Врачи требуют выплат финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца работы с коронавирусными больными и протестуют против распоряжения правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. И врачи, и медсестры и так постоянно работают сверхурочно", — говорит Дирк Ван Овертвельдт, представитель профсоюза бельгийских врачей.
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