Страсти по Тайваню: почему его исключили из ВОЗ и примут ли обратно

На сегодня,18 мая, запланировано заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ежегодная Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) обычно собирает в Женеве представителей государств-членов ВОЗ. Нет никаких сомнений, что в этом году на повестке дня будет только одно — вспышка вируса.

Но в этот раз это не просто Конвенция о здравоохранении — в этом году Ассамблея уже была окутана политикой.

Как сообщает AFP, ВОЗ намерена обсудить вопрос об участии Тайваня в качестве наблюдателя при ВАЗ.

"Тайвань добился огромных успехов в борьбе с этой пандемией, но в настоящее время он исключен из ВОЗ. Тайвань считает себя независимым государством, но Китай рассматривает его как отделившуюся провинцию", — говорится в письме, направленном в ВОЗ почти 15 странами-участницами Ассамблеи.

Почему Тайвань не может участвовать в переговорах по вирусу

Тайвань получил высокую оценку на международном уровне за быстрое и эффективное сдерживание распространения вируса и заявляет, что у него должна быть платформа для обмена своим опытом со всем миром.

Но проблема в том, что Китай, считающий Тайвань частью своей территории, заблокировал его участие в ВОЗ с 2016 года.

Настоять на своем для Китая — дело принципа

В последние недели США, ЕС, Япония и ряд других стран поддержали предложение Тайваня принять участие в заседании 18 мая в качестве наблюдателя.

Китай, столкнувшийся с международной критикой как за то, что он является источником пандемии, так и за ошибки, допущенные в первые дни ее распространения, увидел способ самоутвердиться.

Предыстория

Напомним, Тайвань вышел из состава Китая после того, как правительство материковой части страны было свергнуто Коммунистической партией в 1949 году и бежало на остров.

В соответствии со своей политикой "одного Китая" Пекин настаивает на том, что он является законным правителем Тайваня, и в один прекрасный день он (Тайвань) будет возвращен под руководство материка, при необходимости силой.

Нынешнее правительство Тайваня рассматривается как сторонник независимости и с тех пор, как Демократическая прогрессивная партия Цай инв-Вэнь пришла к власти, отношения с Пекином испортились.

Тайвань имеет свою собственную армию и валюту, и рассматривается некоторыми правительствами, как будто это де-факто государство.

"Китай довольно твердо стоит на этом, и это не имеет ничего общего с общественным здравоохранением и все, что связано с отношениями Китая с Тайбэем, а также с президентом Цай-Ин-вэнь, который отказывается признать суверенитет Китая над Тайванем", — говорит Дрю Томпсон, бывший сотрудник Министерства обороны США, ответственный за Китай, Тайвань и Монголию.

Под давлением Китая все страны, кроме 15, прекратили дипломатические связи с Тайванем

Но Тайвань упорно лоббировал свое признание многосторонними организациями, такими как ВОЗ и другими, в качестве способа поиска легитимности на международной арене.

При предыдущем правительстве, которое хотело улучшить отношения с Китаем, Тайвань имел статус наблюдателя в ВОЗ под названием "Китайский Тайбэй". Но с 2017 года, после избрания Цай инв-Вэнь, статус был утрачен.

С тех пор Тайвань каждый год лоббирует включение себя в число стран-членов. Но в преддверии встречи в этом году голоса поддержки прозвучали громко и ясно.

Эксперты говорят, что в то время как в прошлом другие страны, возможно, не думали, что стоит рисковать обидеть Китай, этот расчет изменился с COVID-19.

"Сейчас речь идет не только о здоровье жителей Тайваня. Речь идет о здоровье людей в наших собственных странах", — говорит профессор Риггерс.

Как "Ковид"-19 меняет ситуацию

Тайвань добился поразительных успехов в борьбе с коронавирусом. Он зарегистрировал лишь 440 случаев заболевания и семь случаев смерти среди 23-миллионного населения, что объясняется главным образом ранним пограничным контролем, запретом на въезд иностранных гостей и обязательным карантином для всех тайваньцев, возвращающихся домой.

Это весомый аргумент, чтобы быть включенным в процесс принятия решений по вопросам глобального здравоохранения.