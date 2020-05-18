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Коронавирус в мире: актуальная статистика

Мир

Во всем мире продолжается процесс ослабления карантинных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса, несмотря на то, что болезнь пока не отступает.

Проблеск надежды в Европе

Наиболее пострадавшие страны Европы, по-видимому, прошли свои пики как по количеству ежедневных смертей, так и по числу новых инфекций.

  • Общее число случаев заболевания достигает 4,7 млн

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время более 4,7 млн человек во всем мире инфицированы коронавирусом:

  • Лидер по числу коронавирусных больных — США: более чем 1,4 млн случаев, или почти одна треть от мирового количества больных.
  • Россия занимает второе место - 281752 заражений.
  • Третья позиция у Великобритании — 244995 инфицированных.
  • Резко выросло число случаев заболевания в Бразилии — 241 080 (там, как сообщала "Правда.Ру", уже бьют тревогу по поводу того, что больницы не справятся с "наплывом" инфицированных).
  • В Испании зарегистрировано 230 698 случаев заболевания.
  • Далее идут Италия, Франция и Германия.

Самая актуальная информация о России — на сайте стопкоронавирус.рф

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