Во всем мире продолжается процесс ослабления карантинных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса, несмотря на то, что болезнь пока не отступает.
Наиболее пострадавшие страны Европы, по-видимому, прошли свои пики как по количеству ежедневных смертей, так и по числу новых инфекций.
По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время более 4,7 млн человек во всем мире инфицированы коронавирусом:
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