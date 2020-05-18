Духовный лидер Ирана: американцы будут изгнаны из Ирака и Сирии

"Американцы будут изгнаны из Ирака и Сирии", - заявил в воскресенье духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, тем самым повторив требование Ирана о выводе американских войск с Ближнего Востока.

Напомним, что Иран почти вступил в полномасштабный конфликт с Соединенными Штатами, когда американцы ударом с беспилотника убили высшего иранского военного командира Кассема Солеймани в Багдаде в январе. Это побудило Тегеран нанести ответный ракетный удар по американской базе в Ираке несколькими днями позже.

Хаменеи сказал, выступая с телевизионной речью по случаю иранского Нового года Навруз, в Тегеране , что действия американцев в Афганистане, Ираке и Сирии привели к тому, что их ненавидят:

"Американцы не останутся в Ираке и Сирии и будут изгнаны", - сказал Хаменеи.

Повод - заявление Трампа

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сказал, что он поручил ВМС США стрелять по любым иранским кораблям, которые "будут преследовать их в море".

После заявления Трампа глава элитной иранской Революционной гвардии генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Исламская Республика уничтожит американские военные корабли, если ее безопасности в Персидском заливе будут продолжать угрожать.