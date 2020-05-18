Кодекс чести: в Пакистане членами своих семей убиты две девушки

Две девушки-подростка - 16 и 18 лет - в Пакистане были застрелены членами своих семьи после того, как в интернете появилось видео, на котором они общаются с мужчиной.

Убийство произошло в отдаленной деревне в пакистанской провинции Северный Вазиристан после того, как в интернете были опубликованы кадры, где девушки находятся в компании молодого человека в уединенном месте.

После того, как отец одной девушки и брат другой расстреляли подруг, жертвы были "по-тихому" похоронены в деревне членами семей.

Местная полиция подтвердила, что мужчины, расправившиеся с юными родственницами, арестованы в связи с организацией и осуществлением убийств, и в настоящее время содержатся под стражей.

Сейчас полиция разыскивает еще двух членов семьи, предположительно причастных к этим убийствам.

А еще ищут третью молодую женщину, которая также фигурировала в видео, чтобы убедиться, что она не пострадала.

Для справки

Племенные районы в Северном и Южном Вазиристане, граничащие с Афганистаном, известны строгим "кодексом чести", введенным в отношении женщин, передвижение которых строго ограничено и которые часто не выпускаются из дома без сопровождения.

Так называемые" убийства в защиту чести " по-прежнему широко распространены в племенных районах Пакистана, главным образом в отношении женщин, которые, как считается, навлекли позор на семью, и активисты говорят, что до тысячи таких убийств по-прежнему совершаются каждый год.

Хотя это и противоречит закону, дела об убийстве по соображениям чести ранее было трудно осудить из-за лазейки в законе, которая позволяет преступникам свободно разгуливать, если они получают помилование от члена семьи жертвы.

Однако теперь за эти преступления полагается пожизненное заключение.