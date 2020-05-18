Южная Африка сообщила о рекордном увеличении числа заражений COVID

В Южной Африке в 17 мая было зарегистрировано 1160 новых инфицированных коронавирусом. Это самый высокий ежедневный показатель с момента первого случая заболевания ( в марте).

"На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев Covid-19 в Южной Африке составляет 15 515, причем 1160 новых случаев были выявлены в ходе последнего 24-часового цикла тестирования", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

На Западно-Капскую провинцию, популярную у туристов, приходится почти 60% всех случаев заболевания.

Умерло за сутки 3 человека. Теперь в Южной Африке 263 летальных исхода.

Второе место по коронавирусу в Африке у Египта

На втором месте, после Южной Африки, - Египет, в котором

зарегистрировано 11 719 случаев Covid-19,

612 смертей.

С 27 марта страна находится под строгой изоляцией и приступила к агрессивной стратегии массового тестирования. Там проверено 460 873 человек.