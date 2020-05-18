Бразилия: больницы страны на грани коллапса

Мэр Сан-Паулу, крупнейшего города Бразилии, предупредил, что больницы достигли 90% мощности и находятся
"на грани коллапса: они проработают в таком режиме еще недели две".
Бразилия занимает четвертое место по количеству инфекций в мире. По данным университета Хопкинса, в стране
Тревожные сообщения от бразильских медиков поступают уже неделю. Так, 12 мая, в Международный День Медсестер в Сан-Паулу около 50 медицинских работников прекратили свою деятельность и в знак протеста против "легкомысленности властей" вышли на улицу с черно-белыми воздушными шарами.
Напомним, Бразилия - одна из немногих стран, где не вводились меры социального дистанцирования из-за пандемии, поскольку президент Джайр Больсонаро,
"не видит угрозы коронавируса для общественного здравоохранения" (цитата "Правда.Ру")
И даже сейчас,когда его страна вошла в число мировых лидеров по заражениям, он проводит массовые акции своих сторонников. Так,например, в воскресенье, 17 мая, перед президентским офисом сотни людей собрались на митинг в поддержку позиции главы государства.
"Мы надеемся вскоре освободиться от этого вопроса, для блага всех нас, - сказал собравшимся Больсонаро. - Бразилия вернется более сильной."
Президент Бразилии Жаир Больсонаро приветствует сторонников. Фото: Adriano Machado
"Ну и что?" - президент Бразилии отмахивается от статистики смертности
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.