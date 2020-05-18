Бразилия: больницы страны на грани коллапса

Мэр Сан-Паулу, крупнейшего города Бразилии, предупредил, что больницы достигли 90% мощности и находятся

"на грани коллапса: они проработают в таком режиме еще недели две".

Для справки:

Бразилия занимает четвертое место по количеству инфекций в мире. По данным университета Хопкинса, в стране

241 080 зараженных коронавирусом,

зарегистрировано 16 118 смертей.

Медики Бразилии выходят на акции протеста

Тревожные сообщения от бразильских медиков поступают уже неделю. Так, 12 мая, в Международный День Медсестер в Сан-Паулу около 50 медицинских работников прекратили свою деятельность и в знак протеста против "легкомысленности властей" вышли на улицу с черно-белыми воздушными шарами.

Президент Бразилии игнорирует пандемию

Напомним, Бразилия - одна из немногих стран, где не вводились меры социального дистанцирования из-за пандемии, поскольку президент Джайр Больсонаро,

"не видит угрозы коронавируса для общественного здравоохранения" (цитата "Правда.Ру")

И даже сейчас,когда его страна вошла в число мировых лидеров по заражениям, он проводит массовые акции своих сторонников. Так,например, в воскресенье, 17 мая, перед президентским офисом сотни людей собрались на митинг в поддержку позиции главы государства.

"Мы надеемся вскоре освободиться от этого вопроса, для блага всех нас, - сказал собравшимся Больсонаро. - Бразилия вернется более сильной."

Президент Бразилии Жаир Больсонаро приветствует сторонников. Фото: Adriano Machado

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