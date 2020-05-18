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Трамп: Обама был очень некомпетентным президентом

Мир

Дональд Трамп на очередном брифинге в Белом доме прокомментировал обвинения, которые прозвучали в адрес его администрации от экс-президента США Барака Обамы, назвав его "грубо некомпетентным президентом".

В чем, по мнению Обамы, вина Трампа

Бывшие президенты Штатов редко высказывают негативные оценки в адрес своих преемников. Обама сделал это во время онлайн-выступления перед выпускниками университетов и старшеклассниками. И хотя напрямую имя Трампа не прозвучало, но то, кого спикер имел в виду — ясно абсолютно:

"Эта пандемия полностью, окончательно показала, что много людей, ответственных за происходящее сегодня, совершенно не знают, что им делать. Многие из них даже не претендуют на то, чтобы быть ответственными", — сказал Обама.

А что же Трамп?

Действующий президент США сказал, что он не видел "комментариев Обамы", но добавил:

"Послушайте, он был некомпетентным президентом, это все, что я могу сказать. Крайне некомпетентен."

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