Трамп: Обама был очень некомпетентным президентом

Дональд Трамп на очередном брифинге в Белом доме прокомментировал обвинения, которые прозвучали в адрес его администрации от экс-президента США Барака Обамы, назвав его "грубо некомпетентным президентом".
Бывшие президенты Штатов редко высказывают негативные оценки в адрес своих преемников. Обама сделал это во время онлайн-выступления перед выпускниками университетов и старшеклассниками. И хотя напрямую имя Трампа не прозвучало, но то, кого спикер имел в виду — ясно абсолютно:
"Эта пандемия полностью, окончательно показала, что много людей, ответственных за происходящее сегодня, совершенно не знают, что им делать. Многие из них даже не претендуют на то, чтобы быть ответственными", — сказал Обама.
Действующий президент США сказал, что он не видел "комментариев Обамы", но добавил:
"Послушайте, он был некомпетентным президентом, это все, что я могу сказать. Крайне некомпетентен."
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