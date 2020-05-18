Мошенники отлично поработали: в США украдены сотни миллионов долларов

Сотни миллионов долларов, которые направлялись на пособия по безработице, в США похитили мошенники.

Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источник в секретной службе Соединенных Штатов, которая занимается расследованием:

"Схема реализуется хорошо организованной нигерийской мошеннической группы и может привести к потенциальным потерям в сотнях миллионов долларов. Факты хищений выявлены в Вашингтоне, Флориде, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Род-Айленде и Вайоминге". "Это удар под дых", - говорит Сьюзи Левин, комиссар Департамента безопасности занятости штата Вашингтон.

Схема проста, как все гениальное

Мошенники подают заявления на выплаты от лица людей,которые в настоящее время работают.

Рой Дотсон, специальный агент, специализирующийся на финансовых махинациях в Секретной службе:

"Мошенничество, по-видимому, было поддержано значительным числом людей, которые согласились "заработать по-быстрому в интернете" и за предоставление своих данных получали оплату. Думаю, "купились" на предложение мошенников многие, ведь пособие, введенное американским конгрессом для граждан, оставшихся без работы, в половине случаев оказалось выше, чем их зарплата. Ну и, конечно, воры пользовались данными людей,полученными при помощи взломов баз данных".

Вскрылось все почти случайно

Власти добросовестно начисляли и выплачивали пособия по безработице до тех пор, пока не стали получать сообщения от граждан о том, что им стали приходить письма - оповещения с информацией о пособии, которое им не полагалось.