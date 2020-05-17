В Берлине пять полицейских пострадали на акциях протеста

Полиция Берлина сообщила о пяти сотрудниках, которые пострадали во время протестов против коронавирусных ограничений. Известно, что в на протесте в субботу было задержано более трехсот нарушителей режима. Всем протестантам выпишут штрафы.