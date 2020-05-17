Полиция Берлина сообщила о пяти сотрудниках, которые пострадали во время протестов против коронавирусных ограничений. Известно, что в на протесте в субботу было задержано более трехсот нарушителей режима. Всем протестантам выпишут штрафы.
"В целом более 300 человек были задержаны и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите. Помимо прочего, были выписаны штрафы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападения с применением силы, оскорбления, нарушения закона о проведении общественных собраний, нарушения общественного порядка группой и телесные повреждения", — говорится в сообщении полиции.
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