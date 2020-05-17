Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес приехала в ведущую больницу "Сен-Пьер", однако медики показали ей своё недовольство.
Врачи выстроились в "коридор презрения и позора" и отворачивались от кортежа главы правительства, а потом и от премьера. Так медицинские работники высказали свое негодование тем, как власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.
В акции приняли участие около 120 медиков. Примечательно, что Вильмес приехала в больницу, чтобы "морально поддержать" её персонал.
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