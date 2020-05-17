Медики пустили бельгийского премьера по "коридору презрения и позора"

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес приехала в ведущую больницу "Сен-Пьер", однако медики показали ей своё недовольство.

Врачи выстроились в "коридор презрения и позора" и отворачивались от кортежа главы правительства, а потом и от премьера. Так медицинские работники высказали свое негодование тем, как власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

В акции приняли участие около 120 медиков. Примечательно, что Вильмес приехала в больницу, чтобы "морально поддержать" её персонал.