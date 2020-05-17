В интернете появилась часть большого компромата на президента США Дональда Трампа, которая должна помешать ему переизбраться на второй срок.
Информацию опубликовала хакерская группировка REvil. Злоумышленники взломали базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка. Им удалось похитить около 756 гигабайт данных.
За всю базу данных хакеры требуют 21 миллион долларов.
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