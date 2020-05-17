Власти Египта ужесточат комендантский час

Пандемия коронавируса сбавляет обороты в мире, однако ещё есть страны, где недуг продолжает свирепствовать. Одна из таких стран - Египет.

Власти страны заявили о планах ужесточить комендантский час на неопределенный срок, а с 30 мая будет введен обязательный масочный режим. Будет приостановлена работа общественного транспорта.