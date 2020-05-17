Пандемия коронавируса сбавляет обороты в мире, однако ещё есть страны, где недуг продолжает свирепствовать. Одна из таких стран - Египет.
Власти страны заявили о планах ужесточить комендантский час на неопределенный срок, а с 30 мая будет введен обязательный масочный режим. Будет приостановлена работа общественного транспорта.
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.