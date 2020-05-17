В озеро недалеко от Рио-де-Жанейро упал НЛО. Армия в боевой готовности

В лесное озеро недалеко от столицы Бразилии Рио-де-Жайнеро потерпел крушение неопознанный летающий объект. Массовые сообщения об этом появляются в соцсетях.

Армия Бразилии приведена в боевую готовность. Место вокруг падения НЛО было оцеплено, военнослужащие отбирают телефоны у тех, кто пытается снять происшествие.