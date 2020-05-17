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Источник Правда.Ру

В озеро недалеко от Рио-де-Жанейро упал НЛО. Армия в боевой готовности

Мир

В лесное озеро недалеко от столицы Бразилии Рио-де-Жайнеро потерпел крушение неопознанный летающий объект. Массовые сообщения об этом появляются в соцсетях.

Армия Бразилии приведена в боевую готовность. Место вокруг падения НЛО было оцеплено, военнослужащие отбирают телефоны у тех, кто пытается снять происшествие.

"Есть сообщения, что нечто упало в озеро. Но это не похоже на спутник", — написал один из очевидцев Андре Ди Мауро.

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нло армия соцсети рио-де-жанейро
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