В лесное озеро недалеко от столицы Бразилии Рио-де-Жайнеро потерпел крушение неопознанный летающий объект. Массовые сообщения об этом появляются в соцсетях.
Армия Бразилии приведена в боевую готовность. Место вокруг падения НЛО было оцеплено, военнослужащие отбирают телефоны у тех, кто пытается снять происшествие.
"Есть сообщения, что нечто упало в озеро. Но это не похоже на спутник", — написал один из очевидцев Андре Ди Мауро.
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