Еврокомиссия обвиниет Россию в "распространении теории заговора"

"Дружественные к Кремлю" источники занимаются распространением теорий заговора и дезинформации о коронавирусе в Европе.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.