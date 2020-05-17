"Дружественные к Кремлю" источники занимаются распространением теорий заговора и дезинформации о коронавирусе в Европе.
Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
"Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь последствия для общественного здравоохранения", — пояснил Стано.
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