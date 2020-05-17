Из Сербии вернулся четвертый транспортный самолет Минобороны Ил-76 с российскими военными специалистами, которые помогали сербским медикам бороться с распространением коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"На аэродром "Чкаловский" прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом на территории Республики Сербия", — сказано в сообщении Минобороны.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.