Четвертый самолет с российскими специалистами вернулся из Сербии

Из Сербии вернулся четвертый транспортный самолет Минобороны Ил-76 с российскими военными специалистами, которые помогали сербским медикам бороться с распространением коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.