В Дубае трагически погибла фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина. Об этом сообщили её родственники.
Девушка хотела сфотографировать обрыв скалы и не смогла удержаться. Она погибла из-за падения на острый участок скалы.
"Хотела сфотографироваться у края скалы, села на корточки, потеряла равновесие и упала на острие, 10 метром высота была", — сообщили очевидцы.
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