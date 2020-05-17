В Арабских Эмиратах погибла фотограф из Уфы

В Дубае трагически погибла фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина. Об этом сообщили её родственники.

Девушка хотела сфотографировать обрыв скалы и не смогла удержаться. Она погибла из-за падения на острый участок скалы.