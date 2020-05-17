Зеленский пытается "усидеть на двух стульях"

Президент Украины Владимир Зеленский лишь оттягивает время, чтобы не выполнять пункты Минских соглашений.

Такое мнение высказал доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По его словам, украинский лидер ничего не делает, поскольку недоволен форматом договоренностей, достигнутых в Минске. Примечательно, что изменить он их не может. Поэтому Зеленскому приходится регулярно оттягивать какие-либо решения, чтобы "усидеть на двух стульях".